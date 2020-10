Sorteggio gironi Champions League 2020-2021: il via alle 17:00

Si terrà oggi a Nyon, presso la sede dell’Uefa, il sorteggio della fase a gironi di Champions League 2020-2021. Interessate alla cerimonia – saranno presenti i rispettivi rappresentanti – quattro società italiane: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. I campioni d’Italia partiranno dalla prima fascia, in virtù della conquista del campionato, mentre le altre tre compagini sono state inserite in terza fascia. Tradotto in soldoni, i bianconeri torinesi dovrebbero avere un girone abbastanza agevole, anche se in seconda fascia ci sono grandissimi calibri. Strada in salita, invece, per le altre, che incapperanno in almeno due big con cui si dovranno giocare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

La Juve tra le altre, rischia di incappare in una tra Barcellona o Manchester City, ma non rappresentano una passeggiata nemmeno Manchester United e Borussia Dortmund, mentre in terza fascia sarebbe meglio evitare il Lipsia, così come il Marsiglia in quarta fascia. Nulla a confronto di quanto potrebbe succedere comunque alle altre: tra le combinazioni possibili, infatti, Inter, Atalanta e Lazio potrebbero incappare ad esempio in un girone con Bayern o Real Madrid, Barcellona o Manchester City e magari il Marsiglia.

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport, in chiaro su Canale 20, ma si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale dell’Uefa.

Sorteggio Champions League | Regolamento e fasce

Le 32 squadre che prenderanno parte all’edizione 2020-2021 della Champions League sono state suddivise come da tradizione in quattro fasce: Nella prima troviamo i detentori del trofeo, quelli dell’Europa League e le vincitrici dei campionati con il ranking più alto. Le restanti tre fasce sono state stabilite sulla base del ranking Uefa per club, che si calcola sulla base dei risultati ottenuti dalle squadre nei cinque anni precedenti (ove fosse più alto, si tiene conto del coefficiente della rispettiva federazione nello stesso quinquennio). L’unico paletto imposto al sorteggio è quello relativo alla federazione: non si possono incrociare nello stesso girone club provenienti dalla stessa nazione.

Prima fascia: Bayern (Ger), Siviglia (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Ing), JUVENTUS, Psg (Fra), Zenit (Rus), Porto (Por).

Seconda fascia: Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Manchester United (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Borussia Dortmund (Ger), Chelsea (Ing), Ajax (Ola).

Terza fascia: Dinamo Kiev (Ucr), Lipsia (Ger), INTER, Olympiacos (Gre), LAZIO, ATALANTA, Salisburgo (Aut), Krasnodar (Rus).

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca (Rus), Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Mönchengladbach (Ger), Basaksehir (Tur), Midtjylland (Dan), Rennes (Fra), Ferencvaros (Ung).

Champions League 2020-2021: il calendario

Prima giornata: 20-21 ottobre

Seconda giornata: 27-28 ottobre

Terza giornata: 3-4 novembre

Quarta giornata: 24-25 novembre

Quinta giornata: 1-2 dicembre

Sesta giornata: 8-9 dicembre

Ottavi di finale: andata 16-17-23-24 febbraio, ritorno 9-10-16-17 marzo

Quarti: andata 6-7 aprile, ritorno 13-14 aprile

Semifinali: andata 27-28 aprile, ritorno 4-5 maggio

Finale: 29 maggio (Istanbul)