L’ex centravanti Roberto “El Pampa” Sosa ha elogiato Dries Mertens sostenendo con forza un suo rinnovo di contratto.

Roberto Sosa è stato ospite a Campania Sport per parlare del belga Dries Mertens e del suo futuro. “Mertens è un giocatore di Napoli, ha fatto tantissimi gol e ne può fare ancora tanti per confermarsi. È una scadenza che si poteva evitare, potevano parlare prima. Il calcio di oggi porta giocatori e società a poter decidere di confermare o meno in extremis, quindi mi auguro che si trovi la soluzione”.

Aurelio De Laurentiis

“Magari hanno già parlato e non lo sappiamo, magari hanno trovato già l’accordo e si potrà continuare insieme. Lui ha fatto tanto per il Napoli, tanti gol, e il Napoli ha fatto tanto per lui. Quando è arrivato a Napoli, sono sincero, non sapevo neanche dove giocava. Complice l’infortunio di Milik, poi, ha iniziato a giocare da attaccante e ha fatto tanti gol e tanti ancora ne potrà fare. Mi auguro possa continuare così anche con la spinta di suo figlio, magari anche spalmandosi il contratto. È un giocatore di questa città“.

