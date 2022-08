Udinese, le parole di Andrea Sottil dopo la sconfitta con il Milan: «Mi dispiace per quel che hanno fatto i ragazzi»

Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Udinese contro il Milan. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Non sono contento del risultato ma la squadra ha giocato una buona gara con personalità. Negli episodi dei gol subiti potevamo fare meglio, sicuramente nel terzo e nel quarto. Mi dispiace per quel che hanno fatto i ragazzi. Non è facile e c’è rammarico per non aver raccolto niente. Ma siamo sulla buona strada».

RIGORE – «Per me non c’era e questo incide sull’economia del risultato».

