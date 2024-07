L’allenatore Andrea Sottil ha allenato il serbo nell’Udinese e conosce tutti i suoi pregi ed i suoi difetti.

MilanNews ha intervistato Andrea Sottil che ha descritto minuziosamente Lazar Samardzic, obiettivo del Milan a centrocampo. “Lazar è anzitutto un ragazzo straordinario, molto intelligente. Ascolta, si vuole sempre migliorare. È umile e allo stesso tempo ha grande consapevolezza di quelli che sono i suoi mezzi. È sempre a disposizione, è serio e soprattutto è un grande talento. In questi due anni di Udinese è migliorato tantissimo”.

Il trasferimento saltato all’Inter

“Voci che non l’hanno aiutato. Lui è un bravo ragazzo ed era partito per il ritiro molto concentrato e volenteroso. Parere personale e gliel’avevo detto, l’ideale era restare ancora un anno a Udine in quello che avrebbe dovuto essere quello della consacrazione. È arrivata questa trattativa che poi non è andata a buon fine. Ha perso ritmo, minutaggio, amichevoli. Questa discontinuità l’ha poi pagata, perché per rendere deve stare bene fisicamente. Anche nel suo caso non parliamo di un giocatore fisico, se non hai la condizione fisica elevata rischi di compromettere il gesto tecnico. E per queste cose non ha fatto l’anno che doveva fare”.

Giorgio Furlani

I pregi

“È un giocatore che è diverso dagli altri perché ha un mancino fantastico. Ha fatto dei gol tipo colpo da biliardo. E poi ha l’assist, il calcio piazzato”.

In rossonero

“Dipende da che trequartista si cerca. Se l’identikit è quello di attacco spazio o attacco porta allora non è l’ideale, se si cerca un trequartista che inneschi tre giocatori davanti che hanno gamba allora sì, lo vedo assolutamente bene. Lo vedo in un 4-3-3 che diventa 4-2-3-1 con lui mezz’ala che diventa trequartista. Sa smarcarsi tra le linee, non ha magari grande struttura fisica al contatto e quando deve battagliare di schiena, ma quando prende palla dietro le linee determina sempre. E ha inoltre un tiro devastante, quando tira lo fa per fare gol”.

