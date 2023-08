Sottil verso la Juve: «Condizione dell’Udinese già buona, sto spiegando ai nuovi…». Le parole del tecnico dei friulani

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia col Catanzaro. I friulani saranno la prima avversaria della Juventus in Serie A.

VITTORIA – Mi aspettavo una partita insidiosa, il Catanzaro è squadra tosta, abbiamo preso un gol in cui potevamo essere più attenti.C’è stato un momento del primo tempo dove non avevamo le distanze giuste. Nella ripresa abbiamo fatto meglio certe cose, costruendo tanto e non lasciando occasioni al Catanzaro. Era importante partire col piede giusto e lo abbiamo fatto.

NUOVI – Sono arrivati tanti ragazzi nuovi, tre esterni, Akè, Ferreira, Lucca, Brenner, Zarraga, per citarne alcuni. C’è tanto lavoro da fare quindi anche se l’ossatura è rimasta, spero non vada via più nessuno per lavorare al meglio. Sto spiegando ai ragazzi come muoverci al meglio e ancora non tutti i movimenti sono fluidi come piacciono a me, ma ho visto tante cose belle. Soprattutto nel secondo tempo siamo stati veloci, la condizione fisica secondo me è già buona e c’è ancora una settimana per lavorare. Per Thauvin quanto ha fatto in passato parla per lui, con tutto il rispetto per il campionato da dove viene, ma è chiaro che qui c’è un’altra intensità, un giocatore che ha più continuità, sa saltare lo spazio, sa saltare l’uomo

