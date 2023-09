Soulé brilla ancora col Frosinone: un assist e un palo per il gioiellino della Juventus. Ancora una grande prova per l’argentino

Continua a convincere Matias Soulé in queste prime battute della sua esperienza in prestito al Frosinone. Grande prova del talento argentino nella vittoria in rimonta dei ciociari sul Sassuolo.

| Matías Soulé, pour Frosinone, lors de la victoire 4-2 contre Sassuolo : ◉ 1 Assistance .

◉ 1er en Dribbles réussis (3).

◉ 1er en duels gagnés (7).

◉ 1er en récupérations (8). pic.twitter.com/PusvcXnvdw — TIKI TᗩKᗩ (@TikiTakaTalker) September 17, 2023

Il trequartista di proprietà della Juventus ha confezionato un assist da corner per Mazzitelli e ha colpito il secondo palo consecutivo dopo quello con l’Udinese. Ottimi segnali per il club bianconero.

