Soulé contro il suo passato: Juve Frosinone speciale per il re del dribbling della Serie A. In Europa solo Bellingham è meglio di lui

Quella tra Juve e Frosinone sarà una partita speciale per Soulé che in bianconero ha giocato le sue prime 15 partite in Serie A.

L’argentino fino a questo momento è stato una delle rivelazioni del campionato. Soulé è infatti il re del dribbling della Serie A (73) e in Europa, per numero di gol segnati tra i giocatori nati dal 2003, è secondo solo a Bellingham (10 reti a 16).

