Chiesa non segna da 40 giorni: da Juve Frosinone serve un cambio di rotta. L’attaccante si gioca tanto in 3 mesi

Chiesa è a digiuno di gol da 40 giorni. L’ultima gioia dell’attaccante della Juve risale infatti al 16 gennaio contro il Sassuolo. Fino a questo momento, come sottolineato dal Corriere dello Sport, il 2024 di Chiesa è stato da dimenticare (4 partite saltate su 9) a causa di problemi fisici e fastidi al ginocchio.

L’auspicio di Allegri è Federico possa sbloccarsi domani col Frosinone perché la Juve, ora più che mai, ha bisogno di lui. Non solo, perché nei prossimi 3 mesi l’ex Fiorentina si gioca tanto: il ritorno in Champions dei bianconeri, la vittoria della Coppa Italia, la convocazione per Euro 2024, il rinnovo.

