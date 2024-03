Soulé, da sacrificato a contropartita per Koopmeiners? L’Atalanta ci pensa, l’argentino interessa. Le ULTIME novità

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in estate la Juventus potrebbe sacrificare Matias Soulé. L’argentino, però, vuole restare in Europa.

Crystal Palace, Newcastle e Southampton lo seguono e qualche ragionamento lo sta facendo anche l’Atalanta. La richiesta della Juve è 35 milioni di euro, ma Soulé potrebbe diventare un’importante contropartita per Koopmeiners.

