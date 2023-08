Soulé Juve, nuova ipotesi in Serie A. Le ultime sul futuro dell’argentino

Nuova possibile destinazione in Serie A per Soulé. Il talento argentino, come riferito da Sky Sport, piace anche al Frosinone.

Il club neopromosso sembra intenzionato a fare sul serio per portare l’argentino della Juve in Ciociaria. Staremo a vedere.

