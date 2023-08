Correia lascia la Juventus: è fatta per il prestito dell’esterno in Portogallo. Tutti i dettagli

Come riportato da TuttoC.com, Felix Correia lascia la Juve e va in prestito annuale, con opzione per il riscatto, al Gil Vicente.

L’ex Juventus Next Gen si trasferisce così in Primeira Liga portoghese. L’esterno ha deciso di rimanere in Portogallo dopo l’ultima esperienza al Maritimo.

