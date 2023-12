Soulé Juve, pazza offerta dalla Premier per il talento bianconero: a certe cifre il suo cartellino si può subito cedere

Matias Soulé, ricorda oggi La Stampa, è uno di quei giocatori che può lasciare la Juve (e il Frosinone) già a gennaio in caso arrivassero ottime offerte per il suo cartellino. E una di queste, a breve, potrebbe giungere dall’Inghilterra.

Il Southampton ha infatti messo nel mirino il giocatore argentino e sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro per portarselo a casa. Cifra importante che costituirebbe un tesoretto non indifferente per i bianconeri.

