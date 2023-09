Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato di Matias Soulé dopo la vittoria contro il Sassuolo

Matias Soulé ha brillato oggi nella vittoria del Frosinone contro il Sassuolo. Un palo e un assist per il gioiello in prestito dalla Juventus, con il tecnico Eusebio Di Francesco che in conferenza stampa lo ha coccolato così.

TURATI E SOULE – «Abbiamo due ottimi portieri, Turati e Frattali di esperienza. Quando sono arrivato Turati è stato il primo calciatore che ho chiesto al direttore perchè ha le qualità per diventare grande, deve migliorare con i piedi. Soulè invece oggi ha preso il palo, gli manca il gol».

