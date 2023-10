Soulé meglio di Kvaratskhelia e Leao dopo 10 giornate di Serie A: l’argentino fa felice Juve e Frosinone con i suoi numeri

Soulé dopo 10 giornate di Serie A è primo per numero di dribbling riusciti. Meglio di Kvaratskhelia e Leao (che era stato il migliore l’anno scorso).

Come svelato da Sky Sport, l’argentino è anche quinto per passaggi chiave effettuati e per duelli vinti. Tutti numeri che fanno ben felici il Frosinone in primis, ma anche la Juve che detiene il cartellino del talento.

