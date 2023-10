Grosso ferito al volto dagli ultras del Marsiglia, il comunicato del Lione: «La tragedia poteva essere più grave»

Il Lione ha diramato un comunicato ufficiale in merito a quanto successo ieri al Velodrome con gli ultras del Marsiglia che hanno assalito il pullman ferendo al volto l’allenatore Grosso, ex difensore della Juve.

IL COMUNICATO – «Questa domenica sera, all’ingresso dello stadio Vélodrome, diverse persone hanno attaccato violentemente il pullman dell’Olympique Lyonnais, il suo personale e i giocatori. Nel mirino sono stati presi di mira anche sei autobus di tifosi dell’Olympique Lyonnais. Se in passato si erano già verificati attacchi di questo tipo, di cui l’Olympique Lyonnais si è sempre rammaricato, questa domenica, 29 ottobre, è stato compiuto un nuovo passo verso il peggio.

Infatti, diverse finestre di sicurezza furono rotte da pesanti proiettili di natura sconosciuta. Questi stessi proiettili sono penetrati all’interno dell’autobus. Nell’aggressione l’allenatore Fabio Grosso e il suo assistente Raffaele Longo sono stati colpiti direttamente e gravemente feriti al volto. Presenti con loro sull’autobus, anche i giocatori e lo staff sono rimasti profondamente colpiti dalla violenza di questo attacco, che l’Olympique Lyonnais condanna fermamente.

Inizialmente, come indicato dal rappresentante dell’OL all’inizio dell’incontro di crisi, spinti dal loro coraggio, l’allenatore e i giocatori volevano che l’incontro potesse svolgersi. Successivamente il rappresentante dell’OL è stato informato delle condizioni fisiche di Fabio Grosso e del suo assistente Raffaele Longo, molto più gravi del previsto, ma anche dei pareri medici negativi e dello stato mentale dei giocatori. Ha poi annunciato un cambiamento della situazione, segnalando l’impossibilità di disputare la partita.

Vista la gravità della situazione e dell’incidente, il prefetto e l’arbitro hanno deciso di non disputare la partita di domenica, cosa che l’Olympique Lyonnais comprende perfettamente in un contesto in cui era chiaramente impossibile che questo incontro si svolgesse. La società presenterà reclamo nei prossimi giorni e darà sostegno a chiunque voglia fare lo stesso.

Infine, l’Olympique Lyonnais si rammarica che questo tipo di situazioni si ripetano ogni anno a Marsiglia e invita le autorità a fare il punto sulla gravità e sulla ripetizione di questo tipo di incidenti prima che si verifichi una tragedia ancora più grave».

The post Grosso ferito al volto, il comunicato del Lione: «La tragedia poteva essere più grave» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG