Soulé non si ferma più: gol anche al Bologna su calcio di rigore. Terzo centro stagionale per il talento di proprietà della Juventus

Matias Soulé non vuole più fermarsi: terzo centro stagionale per l’attaccante argentino di proprietà della Juventus che timbra anche contro il Bologna, questa volta su calcio di rigore.

Soule scores again for Frosinone pic.twitter.com/AujYTjzvb4 — JuveFC (@juvefcdotcom) October 22, 2023

La rete però non è servita al Frosinone per evitare la sconfitta per 2-1 contro i felsinei.

