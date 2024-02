Soulè sfida la Juve e vuole provare a conquistarsi un posto nella rosa bianconera della stagione 2024/2025

Il presente e il futuro della Juventus s’intrecciano tra campo e mercato e la sfida contro il Frosinone può anticipare alcune dinamiche di mercato di fine stagione. In una sfida nella sfida tra Chiesa e Soulé tra presente e futuro, da giocatore simbolo a campione in difficoltà il primo, a secco da più di un mese, mentre il secondo sogna la Juve e dopo una stagione da protagonista al Frosinone (10 reti e due assist) è pronto all’esame Stadium.



Il numero 7 juventino, dopo un inizio di stagione incoraggiante, si è un po’ perso per strada e da prima di Natale le difficoltà sono aumentate. Tant’è che i suoi tanti stop hanno finito per dare spazio alla rapida ascesa di Kenan Yildiz. Il turco, nel match d’andata contro il Frosinone, si è preso prepotentemente la scena segnando dopo appena 12 minuti. Ora Chiesa sta cercando di riprendersi il posto, scippatogli proprio dal classe 2005, ma fa ancora troppa fatica a reggere i match ravvicinati. Dunque, a fine stagione, la Juve sarà chiamata a tirare una riga e a decidere quale sarà il futuro dell’ex Fiorentina.



Sul destino di Chiesa pesa anche un contratto in scadenza nel 2025: la trattativa per il rinnovo sembra essersi arenata e, al momento, le parti sono ancora lontane da un accordo definitivo. Il tempo stringe sia dal lato giocatore che da quello della società. Chiesa non segna da 40 giorni e le ultime prestazioni non sono all’altezza delle aspettative. Una situazione che può giustificare in parte l’impasse contrattuale, e di fronte ad una richiesta di rinnovo elevata la dirigenza potrebbe decidere di ascoltare eventuali offerte di mercato. Inoltre, senza un prolungamento la Juve rischia di perdere Federico Chiesa a zero.



Cristiano Giuntoli è davanti ad un bivio e presto potrebbe dover prendere una decisione definitiva. Ma nelle menti dei dirigenti della Juve c’è anche un altro dubbio legato al futuro perché Matias Soulè sta facendo una stagione da incorniciare con il Frosinone e a giugno bisognerà capire se potrà rientrare alla base o sarà destinato altrove. Il dilemma non è banale, con l’argentino che sogna un ritorno a Torino, ma con o senza Chiesa La convivenza dei due non è così scontata, a maggior ragione con la presenza di Kenan Yildiz, confermato a furor di popolo dopo una stagione stellare



Soulè potrebbe essere l’uomo giusto per prendere il posto del numero 7 juventino sia per questioni di età che per ragioni fisiche, inoltre sarebbe un nuovo “acquisto” a costo zero. Il prossimo anno la Juve tornerà in Champions League e la rosa dovrà essere in grado di sostenere gli impegni. Chiesa potrà garantire 3 partite in 7 giorni?



Juve – Frosinone potrebbe dare le prime e sommarie risposte ai dubbi che andranno a sciogliersi soltanto a fine stagione, nel frattempo il popolo juventino non vede l’ora di riabbracciare Soulé, beniamino a distanza che molti avrebbero voluto vedere a Torino già a gennaio. Dall’altra ci sarà tutta la voglia di riscatto di Chiesa, per tornare al gol e a una vittoria che la Juve manca da 4 gare consecutive. Una partita da dentro o fuori per la classifica ma anche sul mercato.

