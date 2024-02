Soulé via dalla Juve a fine stagione? C’è anche questa possibilità: il prezzo per l’addio dell’argentino è stato fissato

Il ritorno di Matias Soulé a Torino da avversario sarà emozionante per tutti, in attesa di capire anche quale sarà il futuro del giocatore argentino. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di club come l’Atalanta e le inglesi.

Un suo addio divide i tifosi della Juve, mentre il club ha fissato il prezzo per la cessione: 30-35 milioni di euro, cifra utile per ottenere un’importante plusvalenze e soldi da poter reinvestire in ottica mercato.

