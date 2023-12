Soulé torna al gol col Frosinone: Lazio colpita e digiuno finito. L’argentino della Juve non segnava da 5 partite

Soulé torna al gol col Frosinone dopo poco più di un mese di digiuno (5 partite inclusa la gara di Coppa Italia col Napoli e quella con la Juve in campionato).

L’argentino di proprietà della Juve ha trasformato un rigore contro la Lazio concesso, col VAR, per un tocco di mano di Guendozi in area di rigore. Per Soulé si tratta del gol numero 7 in questo campionato.

