Soulé torna alla Juve a gennaio? La VERITA’ sul possibile rientro anticipato del giovane talento argentino

Tuttosport questa mattina prova a far chiarezza sulla situazione di Matias Soulé, di cui si vocifera possa rientrare anticipatamente alla Juventus già a gennaio.

La crescita di Soulé in questa stagione è sotto gli occhi di tutti, tanto che si è pure parlato di un possibile rientro alla Juventus giù a gennaio, soluzione che ovviamente il Frosinone vorrebbe evitare e che verrebbe applicata solo in caso di estrema necessità da parte del club bianconero. E per il momento non se ne è parlato nel dettaglio.

