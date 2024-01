Soulé via dalla Juve, il club bianconero rispedisce al mittente un’offerta da 30 milioni di euro: ecco a cosa si pensa ora

Quello di Matias Soulé resta uno dei nomi in uscita in casa Juve, con il club bianconero che ha però rifiutato un’offerta da ben 30 milioni di euro proveniente dai sauditi dell’Al-Ittihad.

Un no secco, con l’argentino che terminerà questa stagione in prestito al Frosinone. E in futuro? Come spiega Tuttosport, il ragazzo sogna il grande ritorno a Torino, ma nel suo futuro potrebbe esserci anche un passaggio in un club di Premier League.

