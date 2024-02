Soulé via dalla Juve, la Bundesliga cerca la firma del giocatore argentino: quattro squadre tedesche sulle sue tracce

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia e Leverkusen sono tutte sulle tracce di Matias Soulé, che in estate potrebbe essere ceduto a titolo definitivo dalla Juve.

I bianconeri avranno bisogno di fare qualche cessione per effettuare colpi in entrata, e quello dell’argentino sarebbe tra i nomi sacrificabili. Come ormai noto, anche mezza Premier League farebbe follie per il gioiello attualmente al Frosinone.

