Soulé via dalla Juve: spunta il possibile scambio con Olise. I dettagli della situazione per l’esterno del Crystal Palace

Soulé potrebbe andare via dalla Juve come pedina di scambio per portare Michael Olise a Torino. A riferire la notizia di mercato, dall’Inghilterra, è il Daily Telegraph.

L’argentino, ora in prestito al Frosinone, è molto apprezzato in Premier League e la Juve, per convincere il Crystal Palace a dare via l’esterno classe 2001 (in passato accostato Chelsea), sarebbe disposta a cedere il suo gioiellino.

