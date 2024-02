Zaniolo Juve, affare in vista per l’estate? L’ex Roma ha preso una decisione. Torna di moda il nome del fantasista

Il nome di Zaniolo torna di moda per la Juve e altri club di Serie A come Fiorentina e Milan in vista del mercato estivo. In a base a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il fantasista avrebbe espresso la volontà di tornare a giocare in Italia.

La Juve potrebbe fare un tentativo nel caso in cui il Galatasaray, club proprietario di Zaniolo, dovesse aprire ad un prestito con diritto di riscatto o ad una cessione a titolo definitivo a cifre vantaggiose.

