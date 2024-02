Morata torna in campo in Inter Atletico: con la Juve ha segnato 4 gol ai nerazzurri. Simeone si affida allo spagnolo

Morata dopo il grande spavento per l’infortunio patito col Siviglia è tornato in campo questa sera in Inter Atletico Madrid.

Simeone si affida allo spagnolo, subentrato a Saul al 54′, per provare sbloccare il match. Morata, con la maglia della Juve, in carriera ha segnato 4 gol ai nerazzurri a Serie A e Coppa Italia e oggi proverà a ripetersi.

