Soulé via La Juve chiede 20 milioni: un club è interessato al giovane talento argentino, ma non è disposto a pagare questo prezzo

Soulé potrebbe lasciare la Juve dopo l’ultima stagione vissuta in pianta stabile con la prima squadra di Allegri.

Come riferito da Sky Sport, i bianconeri sarebbero disposti a cedere il talento argentino per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il Feyenoord è interessato a Soulé, ma non è disposto a pagare questo prezzo. Sono attese novità.

