Sono queste le parole di Paulo Sousa alla Gazzetta dello Sport ecco cosa dice sull’Inter a poche ore dalla partita.

Ecco le parole del tecnico portoghese Paulo Sousa che parla alla Gazzetta dello Sport dell’Inter qualche ora prima della sfida alla Juventus: “Ha fatto un lavoro molto intelligente, mantenendo il 3-5-2 e dando più libertà e meno rigidità all’organizzazione ereditata da Conte, un tecnico con convinzioni precise, disciplina e dinamiche molto rigorose. Il giocattolo non si romperà perché Brozo ha personalità e dà altissima intensità. Possono coesistere, sono intelligenti e complementari tra loro e con Barella. Mkhitaryan è diverso.“

Conclude così il tecnico: “Ogni squadra ha alcune fragilità. Quelle di Inter e Juve sono sulle fasce. Importante sfruttare questi corridoi per creare superiorità non solo numerica, ma di soluzioni: saltare l’uomo, crossare, cambiare velocità. L’Inter ha la rosa migliore della A. Attacca la profondità velocemente, cosa che la Juve soffre anche se è bassa. La Juve deve finalizzare tutti gli attacchi e tirare sempre per non lasciare campo alle ripartenze.“

