Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora oggi è stato ospite della trasmissione di La7 “L’aria che tira” e ha parlato di sport in generale, di quello che succederà prossimamente, ma anche dello sport professionistico e in particolare della Serie A.

Sul campionato più seguito il ministro ha detto che non è sicuro che possa arrivare fino in fondo e poi ha anche accennato al protocollo che tanto spesso viene messo in discussione e su cui ci sono a volte discordanze per quanto concerne l’interpretazione. È infatti ancora “fresca” la polemica con la Juventus per il “caso Cristiano Ronaldo”. Spadafora ha detto:

Il campionato di serie A può arrivare al traguardo? Sì, che si arrivi sino in fondo non lo so. Credo debba esserne consapevole anche la Lega. Difendo la linea del protocollo che funziona se viene rispettato. Possiamo anche farne uno più rigido, ma se c’è qualcuno che non lo rispetta…

Proprio su Ronaldo, il ministro ha aggiunto: