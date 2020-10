Serie A, risultati 4a giornata: è il Sassuolo l’anti-Milan

Serie A, i risultati della 4a giornata. Dopo i quattro anticipi giocati sabato, nel menu domenicale del massimo campionato italiano ci sono state altre cinque sfide. Nel lunch match delle 12:30 il Sassuolo di Roberto De Zerbi ha conquistato il secondo posto in classifica candidandosi per il momento al ruolo di anti-Milan. Dopo il vantaggio di Soriano al 9’ e il pari di Berardi al 18’, i padroni di casa del Bologna si portano sul 3-1 grazie a Svanberg al 39′ e Orsolini al 60’, ma non basta. Con le reti di Djuricic 64’, Caputo 70’ e l’autorete di Tomiyasu al 77’ i neroverdi chiudono la partita sul 3-4).

Fiorentina beffata in casa dello Spezia: i viola si erano portati in doppio vantaggio, con due reti in soli 4 minuti, ma i padroni di casa non si dono dati per vinti accorciando le distanze prima dell’intervallo e siglando il 2-2 nella ripresa. I gol: 2′ Pezzella, 4′ Biraghi, 39′ Verde, 75′ Farias. Ancora una sconfitta per il Torino di Giampaolo – che ora rischia seriamente l’esonero – contro il Cagliari: granata in vantaggio al 4′ con Belotti su rigore, i sardi si portano avanti grazie alle reti del 12′ con Joao Pedro e 19′ con Simeone; Belotti al 49′ riagguanta la parità, ma ancora Simeone al 73’, mette a segno la rete che vale tre punti.

Prima vittoria stagionale per l’Udinese, che ha la meglio di un Parma falcidiato dal Covid. Alla Dacia Arena finisce 3-2 in favore dei friulani allenati da Luca Gotti, le reti: 26′ Hernani, 28′ Samir, 52′ Iacoponi rig., 70′ Karamoh, 89′ Pussetto.

Serie A 2020-2021: risultati 4a giornata

Napoli – Atalanta 4-1

Inter – Milan 1-2

Sampdoria – Lazio 3-0

Crotone – Juventus 1-1

Bologna – Sassuolo 3-4

Spezia – Fiorentina 2-2

Torino – Cagliari 2-3

Udinese – Parma 3-2

Ore 20:45, Roma – Benevento

Posticipo lunedì 19 ottobre 2020:

Ore 20:45, Verona – Genoa