Non solo derby della Madonnina in questo sabato di anticipi della quarta giornata della Serie A. Oltre al match che ha visto la vittoria del Milan sull’Inter per 2-1 con una doppietta di Ibrahimovic e un gol di Lukaku, abbiamo assistito anche ad altre tre partite, due delle quali particolarmente ricche di gol.

Sono state ben cinque le reti nel match tra Napoli e Atalanta e, a sorpresa, i partenopei ne hanno realizzate quattro, un poker con cui hanno stesso i bergamaschi già nel primo tempo. Le marcature azzurre, infatti, sono arrivate tutte in venti minuti, tra il 23’ e il 43’ della prima frazione di gioco: Lozano ha messo ha segno la sua doppietta, mettendo a segno il secondo gol al 27’ su assist di Mertens, poi al 30’ è arrivata la rete di Politano su assist di Ruiz e al 43’ il primo gol in Serie A di Osimhen, servito da Ospina. Il gol dell’Atalanta, invece, firmato da Lammers, è arrivato soltanto nella ripresa, al 69’.

Goleada casalinga anche per la Sampdoria e anche in questo caso non ci si aspettava un passivo così pesante per la squadra ospite, la Lazio, che, proprio come l’Atalanta, è stata grande protagonista nella scorsa stagione ed è un club da Champions League. La Sampdoria oggi, però, ha messo subito le cose in chiaro, è passata in vantaggio al 32’ con capitano Quagliarella servito da Augello, poi ha raddoppiato proprio con Augello al 41’ e ha chiuso i conti nel secondo tempo, al 74’, con Damsgaard, mentre gli uomini di Simone Inzaghi non sono riusciti a trovare neanche il gol della bandiera.

In serata un altro risultato sorprendente: la Juventus campione d’Italia, scossa evidentemente dal caso Ronaldo positivo al Covid-19 e distratta dalle polemiche con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ha trovato solo un pareggio sul campo della neopromossa Crotone. Proprio la squadra calabrese è passata in vantaggio per prima al 12’ con Simy su rigore, poi al 21’ Morata ha pareggiato servito da Chiesa, ma proprio Chiesa al 60’ ha lasciato la sua squadra in dieci perché espulso.

Ora in testa alla classifica c’è il Milan con 12 punti, seguito dall’Atalanta con 9, poi Napoli e Juventus con 8 e Sassuolo e Inter con 7, ma i neroverdi, a differenza di tutte queste altre squadre di alta classifica, deve ancora giocare il suo quarto match. Qui di seguito la classifica aggiornata con i risultati di questo sabato e il programma di domani.

Serie A: risultati, programma e classifica 4a giornata

during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 17, 2020 in Milan, Italy. MILAN, ITALY - OCTOBER 17: Zlatan Ibrahimovic of AC Milan misses penalty during the Italian Serie A match between Internazionale v AC Milan at the San Siro on October 17, 2020 in Milan Italy (Photo by Mattia Ozbot/Soccrates/Getty Images) during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 17, 2020 in Milan, Italy. AC Milan's Italian coach Stefano Pioli gestures during the Italian Serie A football match between Inter Milan and AC Milan at the San Siro stadium in Milan on October 17, 2020. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Inter-Milan 1-2: le foto della partita e degli assembramenti di tifosi Guarda le altre 12 fotografie →

Giocate sabato 17 ottobre 2020:

Napoli – Atalanta 4-1

Inter – Milan 1-2

Sampdoria – Lazio 3-0

Crotone – Juventus 1-1

Programma domenica 18 ottobre 2020:

Ore 12:30, Bologna – Sassuolo

Ore 15:00, Spezia – Fiorentina

Ore 15:00, Torino – Cagliari

Ore 18:00, Udinese – Parma

Ore 20:45, Roma – Benevento

Ore 20:45, Verona – Genoa

NAPOLI, ITALY - 2020/10/17: Hirving Lozano and Dries Mertnes players of Napoli embrace to celebrate the second goal, during the match of the Italian Serie A football championship between Napoli vs Atalanta final result 4-1, match played at the San Paolo stadium in Naples. (Photo by Vincenzo Izzo/LightRocket via Getty Images) SAN PAOLO STADIUM, NAPOLI, CAMPANIA, ITALY - 2020/10/17: Napoli's Italian forward Matteo Politano (L) celebrates with teammates after scoring a goal during the Serie A football match SSC Napoli vs Atalanta BC. Napoli won 4-1. (Photo by Carlo Hermann/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images) SAN PAOLO STADIUM, NAPLES, CAMPANIA, ITALY - 2020/10/17: Napoli's Mexican forward Hirving Lozano celebrates with teammate Napoli's Nigerian forward Victor Osimhen after scoring a goal during the Serie A football match SSC Napoli vs Atalanta BC. Napoli won 4-1. (Photo by Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images) SAN PAOLO STADIUM, NAPOLI, CAMPANIA, ITALY - 2020/10/17: Napoli's Nigerian forward Victor Osimhen celebrates after scoring a goal as Atalanta's Italian defender Fabio Depaoli reacts during the Serie A football match SSC Napoli vs Atalanta BC. Napoli won 4-1. (Photo by Carlo Hermann/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images) Serie A: Napoli-Atalanta 4-1. Le foto dell'anticipo della 4a giornata Guarda le altre 7 fotografie →

Classifica*

Milan 12 (4PG, 4V, 0P, 0N)

Atalanta 9 (4PG, 3V, 1P, 0N)

Napoli 8 (4PG, 3V, 1P, 0N)

Juventus 8 (4PG, 2V, 0P, 2N)

Sassuolo 7 (3PG, 2V, 0P, 1N)

Inter 7 (4PG, 2V, 1P, 1N)

Verona 6 (3PG, 2V, 1P, 0N)

Benevento 6 (3PG, 2V, 1P, 0N)

Sampdoria 6 (4PG, 2V, 2P, 0N)

Roma 4 (3PG, 1V, 1P, 1N)

Lazio 4 (4PG, 1V, 2P, 1N)

Genoa 3 (2PG, 1V, 0P, 1N)

Bologna 3 (3PG, 1V, 2P, 0N)

Fiorentina 3 (3PG, 1V, 2P, 0N)

Spezia 3 (3PG, 1V, 2P, 0N)

Parma 3 (3PG, 1V, 2P, 0N)

Cagliari 1 (2PG, 0V, 2P, 1 N)

Crotone 1 (4PG, 0V, 3P, 1N)

Torino 0 (2PG, 0V, 2P, 0N)

Udinese 0 (3PG, 0V, 3P, 0N)

*Accanto al nome della squadra il numero di punti e tra parentesi, le partite giocate, vinte, perse e pareggiate (N=nulle)