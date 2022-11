Le parole di Dani Olmo, centrocampista del RB Lipsia e della Spagna, dopo la vittoria contro la Costa Rica

Dani Olmo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Spagna e Germania. Il centrocampista è tornato sulla vittoria per 7-0 contro il Costa Rica.

PAROLE – «Siamo concentrati su noi stessi e il nostro obiettivo è vincere per andare agli ottavi. Dobbiamo essere sereni anche se ci attende una finale e c’è ancora molta strada da fare perché il nostro obiettivo è giocare sette gare e finora ne abbiamo giocata solo una. La Germania ovviamente ha più pressione dopo aver perso contro il Giappone, deve vincere se vuole passare il turno, ma noi dobbiamo restare concentrati su noi stessi e non pensarci. Loro affronteranno questa gara con la loro mentalità e come se fosse una finale e noi dobbiamo fare altrettanto. – continua Olmo come riporta il Mundo Deportivo – Possibile incrocio con il Brasile? Non ha senso parlarne adesso, dobbiamo giocare contro la Germania. Poi per vincere il Mondiale devi sempre battere le migliori».

L’articolo Spagna, Dani Olmo: «La strada è ancora lunga» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG