Spagna Italia, Bonucci verso la panchina: chi sarà il capitano della Nazionale al posto del difensore della Juve

Stasera c’è Spagna Italia, semifinale della Final Four di Nations League da cui uscirà la sfidante della Croazia vittoriosa sull’Olanda. Come riferito da Sky Sport, nella formazione titolare che dovrebbe lanciare Mancini non dovrebbe far parte Bonucci che inizierà dalla panchina. Al suo posto, nella difesa a 4, potrebbero agire Acerbi e Toloi.

Ad indossare la fascia da capitano al posto del difensore della Juve, quindi, probabilmente sarà Immobile.

