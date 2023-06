Simpatico siparietto su Sky Sport durante la telecronaca di Spagna-Italia: Fabio Caressa rivela il suo fastidio per la ola

Simpatico siparietto su Sky Sport. Fabio Caressa, nel finale di primo tempo della semifinale di Nations League tra Spagna e Italia, ha commentato la ola che era partita sugli spalti, non nascondendo il suo fastidio per l’esultanza dei tifosi. Di seguito le sue parole.

«Una delle cose che proprio vieterei per legge. Non centra niente con il calcio, non c’ha niente a che vedere. Non segue l’andamento della gara, non è tifo calcistico non centra niente. É anche molto demodé devo dire. Allo stadio secondo me c’era solo una cosa più fastidiosa della ola ed erano le vuvuzela (ride ndr.)»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG