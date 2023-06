L’Italia affronta la Spagna nella semifinale di Nations Leaguello stadio De Grolsch Veste di Enschede: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

L’Italia di Roberto Mancini scende in campo contro la Spagna per la Final Four di Nations League. Chi vincerà avrà accesso alla finalissima in programma domenica con la Croazia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Spagna Italia 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 20.45

Migliore in campo Italia

A conclusione del match

Spagna Italia 0-0: risultato e tabellino

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simone; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Pino; Morata. Ct. De La Fuente.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Frattesi, Jorginho, Barella, Spinazzola; Zaniolo; Immobile. Ct. Mancini.

Arbitro: Slavko Vincic

The post Spagna Italia LIVE: Bonucci guida la difesa azzurra appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG