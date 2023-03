Dopo il successo del tutto esaurito del Camp Nou, la Kings League di Piqué potrebbe giocare le final four della prossima edizione al Bernabeu

Dopo il successo di pubblico della prima edizione, la Kings League di Gerard Piqué si prepara alla seconda edizione del torneo.

Nonostante l’attaccamento alla Catalogna del torneo, con un tweet Iker Casillas, presidente di uno dei club partecipanti, ha lanciato l’idea di far ospitare le prossime Final Four al Santiago Bernabeu: «Spero e mi auguro che la prossima FINAL FOUR della Kings League sia nel tempio rinnovato, incomparabile e madridsta: SANTIAGO BERNABÉU!!», ha detto l’ex portiere del Real Madrid.

