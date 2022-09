Vinicius ancora vittima di insulti razzisti durante il derby di Madrid: le parole del mondo politico e la presa di posizione dell’Atletico

In Spagna tengono banco le polemiche attorno agli insulti razzisti rivolti a Vinicius Jr. durante il Derby di Madrid. Di seguito le parole del primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, del sindaco di Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida (entrambi tifosi dei colchoneros) ed inoltre il comunicato ufficiale dell’Atletico.

SANCHEZ – «Sono un grande tifoso dell’Atletico, quindi questa cosa mi ha molto rattristato. Mi aspetto un messaggio forte dai club spagnoli contro questo tipo di comportamento, questo è quello che chiederò alla mia squadra. Penso che sia importante che le società prendano sul serio questo tipo di comportamento e reagiscano».

MARTINEZ-ALMEIDA – «Certi comportamenti non hanno posto, non solo in un evento sportivo, ma in qualsiasi sfera della vita. Penso che quello che dobbiamo fare sia identificare queste persone, penso non siano degne di entrare in uno stadio. Mi vergogno che ci siano tifosi dell’Atletico capaci di proferire questo tipo di insulto razzista».

IL COMUNICATO DELL’ATLETICO MADRID – «Il razzismo è una delle maggiori piaghe della società. Il nostro club si è sempre distinto nella volontà di favorire l’integrazione di tifosi di nazionalità, culture, razze e classi sociali diverse e una minoranza non può macchiare la maggioranza di migliaia di sostenitori che sostengono la propria squadra con passione e rispetto per l’avversario».

L’articolo Spagna, non si placano le polemiche per gli insulti razzisti a Vinicius proviene da Calcio News 24.

