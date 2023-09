Dopo la netta vittoria contro la Georgia per 7 a 1, la Spagna dovrà fare a meno per la prossima sfida di Asensio e Dani Olmo per infortunio

Dopo la netta vittoria contro la Georgia per 7 a 1, la Spagna dovrà fare a meno per la prossima sfida di Asensio e Dani Olmo per infortunio.

Come riporta Marca, si tratta di Ferran Torres del Barcellona e di Yeremi Pino del Villarreal. i due saranno quindi arruolabili per la sfida contro Cipro, in programma martedì 12 alle 20.45

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG