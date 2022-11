Ferran Torres, attaccante della Spagna, ha parlato in vista dei Mondiali 2022 e del ruolo che reciteranno gli iberici

Ferran Torres, ai microfoni di Marca, lancia un avviso alle rivali della Spagna per i Mondiali 2022.

LE PAROLE – «Ora il contesto è diverso. Non è importante il fatto che io feci tripletta (Germania nel 6-0 in Nations League ndr.), ma il fatto che abbiamo una squadra in cui tutti si sentono sulla stessa barca, non ci sono stelle. Favoriti? Siamo una squadra da tenere in considerazione».

L’articolo Spagna, Torres avvisa: «Ai Mondiali 2022 ci tengano in considerazione» proviene da Calcio News 24.

