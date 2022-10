L’ex capitano della Roma ha parlato al termine del match di Serie B pareggiato contro il Cittadella. Le sue parole

Daniele De Rossi, allenatore della Spal, ha parlato al termine del match di Serie B pareggiato contro il Cittadella. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

PARTITA – «Non è stata una partita bellissima, sapevamo che poteva essere spigolosa. Dobbiamo continuare a lavorare, si può fare tanto meglio dal punto di vista tecnico e fisico, ma questo lo andremo a sistemare. Mi dimenticavo della linea tratteggiata dell’area tecnica, ma migliorerò anche su questo.

Prima della partita non mi ero preparato un discorso. Li ho ringraziati per la disponibilità. Non so se allenerò sei mesi e poi smetterò o se lo farò per 30 anni vincendo tutto. Di sicuro questo giorno non me lo dimenticherò mai e sono felice di averlo fatto con loro. Hanno fatto una partita di grande cuore e li ringrazio».

