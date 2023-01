Daniele De Rossi, allenatore della Spal, ha parlato del possibile arrivo di Radja Nainggolan: le sue dichiarazioni

Daniele De Rossi, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, ha parlato così del possibile arrivo di Nainggolan alla Spal.

NAINGGOLAN – «Beh, della telefonata con Radja non ne parlo il giorno prima della partita (ride n.d.r.). Le chiamate con lui sono costanti al di là del fatto che possa esserci un secondo fine in questo caso. Non c’è niente di ufficiale, meglio parlare della partita e dei giocatori che verranno a dare la vita a Cagliari. Poi vediamo quello che succederà, speriamo bene».

L’articolo Spal, De Rossi su Nainggolan: «C’è stata una telefonata. Vi dico che…» proviene da Calcio News 24.

