Joe Tacopina, presidente della SPAL, ha parlato dell’avvento di Daniele De Rossi sulla panchina dei biancoblù

Joe Tacopina ha parlato a Estense.com dell’arrivo di De Rossi alla SPAL.

LE PAROLE – «Il livello è da Serie A. Abbiamo cambiato allenatore per diverse buone ragioni: non stavamo raggiungendo i risultati che volevamo rispetto al nostro potenziale e il nuovo allenatore è qui da otto giorni e servirà tempo. Nello spogliatoio vedo tanto entusiasmo e vedo che lo staff lavora esattamente come voglio, so chi è lui e sta facendo esattamente ciò che mi aspettavo. Parlo con quasi tutti i giocatori ogni giorno e c’era preoccupazione per come lo spogliatoio era gestito così come per l’aspetto della comunicazione. La risposta che ho avuto dopo il cambio dell’allenatore è un entusiasmo incredibile e la differenza è veramente palpabile».

