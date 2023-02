Radja Nainggolan, neo centrocampista della Spal, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. Le dichiarazioni

PAROLE – «Daniele un mesetto e mezzo fa ha cominciato a farmi delle battute per venire alla SPAL a dargli una mano. Mai avrei pensato di trovarmi qui. Questa cosa mi è rimasta nella testa rispetto alle altre offerte. Con De Rossi abbiamo condiviso tanto e ho detto perchè no? A lui piace fare il gioco di Spalletti. Lo ritrovo un po’ ingrassato ma come sempre: da calciatore diceva quello che pensava, ora lo fa in un altro modo. Nella sua prima esperienza lo vorrei aiutare in campo».

