Le parole di Joe Tacopina a margine della presentazione di De Rossi sulla panchina della Spal: «Sapevo sarebbe diventato un allenatore»

Joe Tacopina ha parlato a margine della presentazione di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal. Di seguito le sue parole.

«In tredici anni di carriera qui in Italia, non sono mai stato così felice di presentare un allenatore come lo sono oggi. De Rossi è il nostro nuovo allenatore ed è un mio caro amico, sono contento di questa scelta. Ero convinto diventasse allenatore e questo mi riempie di gioia. Quando Daniele ha concluso il corso di Coverciano, ero convinto che prima o poi sarebbe diventato allenatore e oggi questo è accaduto».

