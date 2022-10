Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Ajax in Champions League

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Ajax in Champions League:

«Per diventare una squadra importante con calciatori importanti bisogna fare vittorie altrettanto importanti in stadi come questo qui, che ha tutte le modernità possibili per godersi un bello spettacolo. Siamo a quel livello dove non dobbiamo tornare indietro. Abbiamo preso un modo di stare in campo meno tradizionale del solito. Possiamo confrontarci contro qualsiasi avversario e si vede sempre l’atteggiamento corretto in allenamento»



