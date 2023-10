Luciano Spalletti, a Coverciano per una lezione agli allievi del corso per direttore sportivo e per allenatore Uefa Pro, ha parlato così

A Coverciano per fare una lezione agli allievi del corso per direttore sportivo e per allenatore Uefa Pro (tra cui l’ex Juve Alessandro Del Piero), Luciano Spalletti ha parlato così.

PAROLE – «Quando a Coverciano hanno bisogno di me rispondo sempre di sì. Qui ho imparato tantissime cose e ho passato molto tempo, senza la loro disponibilità non potrei essere in paradiso da vivo: quello da ct è l’incarico più alto della mia storia da allenatore» ha detto il commissario tecnico dell’Italia.

