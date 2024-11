Stasera a San Siro la nazionale azzurra giocherà l’ultima gara di quest’anno solare; l’avversario è di quelli tosti visto che al Meazza arrivano i francesi. Nelle serate che precedono gli incontri calcistici di rilievo, è frequente che gli appassionati e gli addetti ai lavori si perdano in congetture sulle strategie e sulle formazioni che saranno adottate dai commissari tecnici. La partita che vedrà l’Italia affrontare la Francia a San Siro non fa eccezione ed è segnata da anticipazioni che suggeriscono una svolta interessante per la nazionale guidata da Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si potrebbe assistere all’esordio dal primo minuto di un giovane talento che riporterebbe in campo un cognome leggendario per il calcio italiano, nonché diverse modifiche tattiche volte a ottimizzare le prestazioni della squadra. L’esordio da titolare La scelta apparentemente più significativa riguarda l’inserimento di Daniel Maldini nella formazione titolare. Questa decisione non è solo […]

Leggi l’articolo completo Spalletti cambia ancora: nuova posizione per Barella, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG