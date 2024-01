Luciano Spalletti ha commentato l’annuncio di Daniele De Rossi, suo vecchio calciatore, come nuovo allenatore della Roma

Luciano Spalletti, ex allenatore di Inter e Roma, ha commentato l’annuncio di Daniele De Rossi come tecnico giallorosso. Ecco le sensazioni del neo ct azzurro a riguardo rilasciate alla Gazzetta dello Sport:

DE ROSSI ALLA ROMA – «Una bella sensazione: sono felice, sorrido. Io abbraccio sempre i miei giocatori, sono loro vicino quando affrontano nuove esperienze. Lo faccio anche con quelli che poi l’abbraccio non me lo restituiscono, ma non è certo il caso di Daniele: lui mi ha sempre dato indietro tutto. Mi sono sentito felice tutte le volte che ho allenato uno come lui. A volte non c’era bisogno che emergesse con la sua personalità, faceva benissimo il regista e puliva qualsiasi pallone senza mettere in campo il carattere perché non serviva. Ma nel momento decisivo entrava con una scivolata e portava via tutto. Dovrà vivere esperienza con grande gioia. Gli è capitato il bivio decisivo, qui si stabilisce se raddoppierà la sua splendida carriera nel calcio: l’ha avuta da giocatore, può viverla da allenatore. Sono sicuro che sarà felicissimo. Sa come lo immagino stasera, prima di addormentarsi?»

SPAVENTATORI PROFESSIONISTI – «Dovrà guardarsi soprattutto dagli spaventatori professionisti: non dovrà avere paura di loro. Sono uelli che gli ricorderanno ogni cinque minuti che rischia tanto, che non ha esperienza, che sarebbe stato meglio se fosse arrivato alla Roma più tardi».

