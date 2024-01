Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a Sky Sport a margine dei funerali di Gigi Riva

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a Sky Sport a margine dei funerali di Gigi Riva. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Riva Di qualità ne aveva così tante per riuscire a farle assorbire a tutti in un mondo cambiato e moderno. Aveva questa qualità di essere umano e una persona per bene. Aveva questa sua caratteristica di protagonista non protagonista. Mi hanno parlato di un aneddoto del 2006, quando si mise da parte per lasciare visibilità agli altri. Quali qualità vorrei della sua Nazionale? Le vorrei tutte. Il tiro e la sua forza morale avevano questo rumore molto più potente delle parole. Aveva un canocchiale sul piede sinistro, quando metteva a fuoco tirava sempre in quel metro di porta e la palla lì finiva».

