Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato della tournée americana che attende l’Italia nei prossimi giorni. “C’è da mettere a posto il sistema della difesa a 3 perché è ideale per non subire le ripartenze. A volte accade anche con la difesa a 4. C’è uno zoccolo duro nella zona centrale che ti fa subire meno le ripartenze se mantieni le posizioni, con due uomini larghi e due nei ‘mezzi spazi’. La prima punta deve invece fare i tagli. Proviamo questo schema“.

Davide Frattesi

Sui singoli

“Frattesi per corsa, intensità e qualità è uno di quei giocatori che attacca tante volte la linea difensiva. Poi deve ‘pulire bene’ quello che gli passa tra i piedi, può migliorare, ha qualità infinite. Di Lorenzo, Dimarco, Udogie, Cambiaso ti dimostrano che non si fanno linee dritte, ma la nuova frontiera è entrare dentro campo e poi fare linee larghe. È questa la nuova tendenza, a seconda di dove ci sono gli spazi. Lo fanno tutti”.

Gli assenti

“Cristante aveva bisogno di cure per la schiena e noi vogliamo collaborare con i club. Avrei chiamato anche Calafiori ma era importante per l’Under21 per le qualificazioni e non ho voluto indebolire la formazione. Nunziata però fa parte del nostro staff. Abbiamo possibilità quindi di vederlo e valutarlo, come se giocasse con noi. E vale anche per Fabbian e Gaetano, ma anche Gnonto e Casadei“.

