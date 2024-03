L’ex attaccante Arturo Di Napoli ha detto la sua sull’operato del tecnico nerazzurro sostenendo che gli rinnoverebbe anche subito il contratto.

Arturo Di Napoli a FcInter1908.it ha parlato di Simone Inzaghi tornando sulle grosse difficoltà vissute nella passata stagione: “C’è stato un momento in cui Simone è stato davvero sotto pressione e non ha battuto ciglio. Non era facile, perché sei all’Inter e giochi alla Scala del calcio, in un contesto in cui ognuno pretende sempre il massimo da te. Lui ha mostrato grande maturità, è andato per la sua strada e i risultati gli hanno dato ragione. Il club ha espresso più volte giustamente fiducia nei confronti di Inzaghi e credo che anche Simone sia legato a questi colori, credo che insieme possano scrivere pagine importanti. E’ stato bravo a creare un gruppo forte. Sarei anche d’accordo a rinnovargli il contratto subito per mostrargli ulteriore fiducia”. Almeno un paio di volte l’anno scorso Inzaghi è sembrato sul punto di essere esonerato; ad aprile poi c’è stato il salto di qualità.

Piotr Zielinski

Sul centrocampista polacco

“E’ un giocatore di qualità, salta l’uomo e creare superiorità numerica nel calcio è fondamentale. Sicuramente si tratta di un acquisto che va a impreziosire il centrocampo. Quando è arrivato Acerbi, mi sono detto ‘come si può prendere un giocatore così all’Inter?’, ma ho avuto una lezione incredibile da Inzaghi. Per cui, se ha scelto anche Zielinski è sicuramente perché andrà ad aggiungere un tassello importante nel suo scacchiere”.

L'articolo Di Napoli: "Inzaghi ha mostrato grande maturità quando era sotto pressione, Zielinski crea superiorità numerica" proviene da Notizie Inter.

